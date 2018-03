Το χατ-τρικ του Τζέκο στα μεγάλα πρωταθλήματα

Σε μια συζήτηση με τους φίλους σου για τους κορυφαίους στράικερς του σήμερα, μπορεί να μην τον αναφέρεις καν. Ισως αργός, ίσως ενός παλαιότερου στιλ, ο Τζέκο δεν είναι ο φορ που σε πωρώνει, όμως, όπως συνεχίζει να αποδεικνύει, πωρώνει τους προπονητές του. Σε κάθε χώρα, σε κάθε πρωτάθλημα, ο Βόσνιος έχει τον τρόπο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και το κάνει συστηματικά λίγες μέρες πριν κλείσει τα 32. Ενας target-man που κάνει τα πάντα, με κεφαλιές, με δεξί, με αριστερό, δυνατό, τεχνικό, με κάθε τρόπο μπορεί να καρφώσει κάθε αντίπαλο απ' όποιοδήποτε σημείο. Πριν μια εβδομάδα, ο ύψους 1.93μ. επιθετικός, έκανε τους τιφόζι της Νάπολι να σιγήσουν, βάζοντας δύο γκολ στο 2-4 της Ρόμα στο San Paolo. Το πρώτο ήταν με κεφαλιά επιτρέποντας και στον Ρέινα να το απολαύσει, ενώ το δεύτερο με τεχνικό αριστερό εκτός περιοχής, που δύσκολα θα δεις από αριστεροπόδαρο. Εκτός από το ότι ήταν το καθοριστικό, καθώς έτσι έγινε το 1-3, το τεμάχιο αυτό σήμαινε και κάτι άλλο για τον πρώτο σκόρερ ever της Εθνικής Βοσνίας.

Edin Džeko vs. Napoli. [@lAllegrista]

In a pivotal weekend for the title race, Džeko swung the race in Juve's favor with a 90-minute lecture on how to be a top class target man. pic.twitter.com/2bAK9zyRw8

— BTL Comps (@BTLComps) March 5, 2018