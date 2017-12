Ο Κουτίνιο είναι υπόδειγμα τιμιότητας

Απέναντι στη Σουόνσι, το απόγευμα της Τρίτης, στο πλαίσιο της Boxing Day της φετινής Premier League, ο Βραζιλιάνος αστέρας των «κόκκινων» πραγματοποιήσε τη 200η του εμφάνιση με τη φανέλα του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ, φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο, είχε και ασίστ στον επίσης πολύ σημαντικό για την ομάδα φέτος, Ρομπέρτο Φιρμίνο.

Αναδείχθηκε γι' ακόμα μια φορά καλύτερος παίκτης σε αναμέτρηση της Λίβερπουλ, από την ψηφοφορία που διεξάγει κάθε φορά η χορηγός εταιρεία του κλαμπ, Carlsberg και μονίμως αποδεικνύει γιατί μαζί του, όλα είναι καλύτερα για το σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ στον αγωνιστικό χώρο.

Άσχετα από την ανισορροπία της Λίβερπουλ σε επίθεση και άμυνα, πράγμα που ουσιαστικά της στερεί τη δυνατότητα να εμφανιστεί όσο ανταγωνιστική θα ήθελε στην προσπάθεια κατάκτησης τίτλων, αυτή τη στιγμή, κλείνοντας το 2017, έχει σκοράρει περισσότερες φορές απ' οποιαδήποτε άλλη ομάδα! Μετράει 72 τέρματα, έναντι των 67 της Μπαρτσελόνα, των 63 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, των 60 της Τσέλσι και των 59 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε αυτές τις επιδόσεις, έχουν παίξει το ρόλο τους μαζί με τον Κουτίνιο, οι Φιρμίνο, Μανέ και ιδιαίτερα ο Μοχάμεντ Σαλάχ που για πρώτη φορά έπειτα από το 1986 και τον Ίαν Ρας, έφτασε και ξεπέρασε τα 20 γκολ συνολικά με την κόκκινη φανέλα!

Επιστρέφοντας στο θέμα του Κουτίνιο, τα 11 τέρματα και οι 6 ασίστ στις τελευταίες 14 παρουσίες του στο αρχικό σχήμα του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ, είναι ξεκάθαρη απόδειξη της προσφοράς του και της βαρυσήμαντης συμμετοχής του στα πλάνα του Γερμανού κόουτς.

Είναι ο ποδοσφαιριστής που θα κάνει το απρόβλεπτο. Εκείνος που η θέση του είναι τέτοια που επιτάσσει τις εντολές προς τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και το ρόλο του μπροστάρη ακόμα κι όταν τα ματς ζορίζουν κι όχι σε καταστάσεις όπως αυτή του αγώνα με τη Σουόνσι, η οποία διασύρθηκε με το 5-0 στο «Άνφιλντ» στη Boxing Day. Ο Κουτίνιο είναι το απόλυτο παράδειγμα τιμιότητας, ακόμα κι αν το καλοκαίρι εκτυλίχθηκε μια τεράστια ιστορία γύρω από το μέλλον του, τη Μπαρτσελόνα, τις προτάσεις των 100+ εκατομμυρίων, την μόνιμη άρνηση των αφεντικών της Λίβερπουλ, το δικό του μυαλό που δεν έλεγε να ηρεμήσει, των τραυματισμών και των αιτιών που τον άφηναν εκτός αγώνων με αποτέλεσμα να «γεννιούνται» συνεχώς νέα σενάρια για τη συμπεριφορά του στο εσωτερικό του κλαμπ και τη στάση του μέσα στη σεζόν που βρίσκεται πλέον στα μισά του δρόμου...

Ο Βραζιλιάνος, δεν το παράτησε ποτέ. Ακόμα κι αν θέλει να πάει στη Μπαρτσελόνα και σκέφτεται πως θα ήταν το επόμενο, μεγάλο βήμα της καριέρας του, ακόμα κι αν ακούει τον καλό του φίλο, Λουίς Σουάρες, να δηλώνει δημόσια πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει εκείνος τους «μπλαουγκράνα», ακόμα κι αν δέχθηκε να συμμετέχει στο βίντεο των... MSN με τα Χριστουγεννιάτικα δώρα σε μια γενικότερη αίσθηση πως όλα είναι τελειωμένα για να μετακομίσει στην Καταλονία, ο Κουτίνιο παραμένεις «κόκκινος».

