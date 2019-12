Με την Ραπίνο στη θέση της αρχηγού και τις συμπαίκτριές της στο πλευρό της, η εθνική ομάδα γυναικών των ΗΠΑ βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο του δημοφιλούς περιοδικού Time, έχοντας αναδειχθεί στις αθλήτριες της χρονιάς!

Με το 2019 ν' αποχωρεί σε λίγες μέρες, το περιοδικό έδωσε τον τιμητικό τίτλο στα κορίτσια που κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο των γυναικών και στο θέμα που ετοίμασαν αναφέρουν πως... πράγματι η εθνική ομάδα των ΗΠΑ έχει γίνει εμμονή.

The soccer insiders were right about Team USA becoming a national obsession. But they were wrong about the reason #TIMEPOY https://t.co/b3datGn5Hu pic.twitter.com/LFxWeZ7G0K

— TIME (@TIME) December 12, 2019