Το πιο εμφατικό τεκμήριο της επίδρασης που έχει μια ομάδα για έναν λαό πήρε με το μέρος της η Εθνική Γυναικών των ΗΠΑ.

Η Μέγκαν Ράπινο, η Άλεξ Μόργκαν και η παρέα τους, συσπείρωσαν τεράστιο κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως αήττητες το περασμένο καλοκαίρι και αυτό σήμανε πολλά για τους ίδιους τους ανθρώπους της. Σε σημείο που το βραβείο για τον αθλητή της χρονιάς, το οποίο απονέμει κάθε χρόνο το γνωστό περιοδικό «TIME», να μην αποδοθεί σε μία, αλλά και στις 21 παίκτριες της αποστολής ως σύνολο.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια αντίστοιχη της δυναμικής αυτής της Εθνικής κίνηση, καθώς ένα ατομικό βραβείο κατέληξε σε μια ολόκληρη ομάδα κατ'εξαίρεση, αποδεικνύοντας ότι τα κοινωνικά μηνύματα που προσπαθεί να προάγει, σε ποδοσφαιρικό και μη επίπεδο (ίσες ευκαιρίες και απολαβές στο γυναικείο ποδόσφαιρο σε σχέση με το ανδρικό, κλπ) έχουν συγκινήσει περισσότερο τους πολίτες, τα μίντια και τους φορείς των ΗΠΑ, οδηγώντας τους στην δημόσια αναγνώριση.

The U.S. Women's Soccer Team is TIME's 2019 Athlete of the Year #TIMEPOY https://t.co/POPdUBWsK6 pic.twitter.com/UX8GyRWJgV

— TIME (@TIME) December 11, 2019