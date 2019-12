Η σεζόν ήταν δύσκολη και στην Κρουζέιρο όσο κι αν δεν ήθελαν να το πιστέψουν, το έβλεπαν το κακό να έρχεται. Και ήρθε. Με μόλις 36 βαθμούς σε 38 αγωνιστικές, έχοντας 7 νίκες, 15 ισοπαλίες και 16 ήττες, δε γινόταν να αποφευχθεί το μοιραίο και όταν αυτό οριστικοποιήθηκε, οι οπαδοί ξέσπασαν. Και με το φόβο ότι θα ακολουθήσε μακελειό στο Mineirao, το ματς "έληξε" στο 89ο λεπτό...

Scenes at the Mineirão as Cruzeiro are relegated. Disorder as seats are thrown and the stadium is evacuated.

Police moving in, inside and outside the stadium. pic.twitter.com/ydk2QSSN9C

— World Football Index (@WorldFootballi) December 8, 2019