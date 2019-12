Χρυσή Μπάλα 2019: Κορυφαίος τερματοφύλακας ο Άλισον (vids)

Ο τίτλος του κορυφαίου τερματοφύλακα στον κόσμο για το 2019 δεν θα μπορούσε να καταλήξει πουθενά αλλού, παρά μόνο στον Άλισον Μπέκερ.

Ο Βραζιλιάνος κίπερ της Λίβερπουλ, πιστοποίησε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν, φτάνοντας στην κατάκτηση του Champions League και άφησε στην δεύτερη θέση τον Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν και στην τρίτη τον Έντερσον.

Here is the 2019 Yachine Trophy Top 3

Alisson is the very first #yachinetrophy! #ballondor pic.twitter.com/7Z2REMmxUE

