«Πέταξε το γάντι» ο Ζέζους στον Κλοπ!

Όλα είναι θέμα mind games και αυτό δεν το έχει ξεχάσει ο Ζόρζε Ζεσούς από την ευρωπαϊκή καριέρα του.

Η Φλαμένγκο είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων τον Δεκέμβριο στο Κατάρ, καθώς και οι δύο ομάδες βρίσκονται στον ημιτελικό της διοργάνωσης της FIFA και περιμένουν τους δύο αντιπάλους τους από Ασία και Αφρική.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, λοιπόν, μετά την κατάκτηση του Copa Libertadores είπε σε δηλώσεις του: «Θέλω την Λίβερπουλ στον τελικό γιατί την κερδίσαμε 3-0 στον αντίστοιχο τελικό του 1981»!

Αναμένουμε την απάντηση του Γιούργκεν Κλοπ...

Jorge Jesus : "I want to play the FIFA Club World Cup Final against Liverpool because we beat them 3-0 in 1981 !"

(1981 Intercontinental Cup in )

Come on, Klopp !

(2019 Club World Cup in ) pic.twitter.com/w4qv9LJofy

