Ιμπραΐμοβιτς: Είπε «αντίο» (;) στο MLS πιάνοντας τα γεννητικά του όργανα (vid)

Στο στάδιο Banc of California Stadium του Λος Άντζελες, οι Γκάλαξι έχασαν από την ομώνυμη ομάδα.

Ο Ζλάταν είχε ασίστ στο γκολ του Παβόν στο 2-1 ενώ έκανε και το 2-2.

Ωστόσο, η παρέα του Σουηδού ηττήθηκε με 5-3 στο ντέρμπι και αποκλείστηκε από τη συνέχεια των πλέι οφ.

Αυτό μάλιστα λέγεται πως είναι το τελευταίο ματς του Ζλάταν στο MLS, μιας και το φλερτ με τη Νάπολι να είναι πιο έντονο από ποτέ.

Πάντως, ο Ιμπραΐμοβιτς είπε «αντίο» με τον δικό του τρόπο, πιάνοντας τα γεννητικά του όργανα. Σιγά, που θα το έκανε με ήσυχο τρόπο!

Zlatan saying goodbye to MLS in the only way he knows how #Zlatan pic.twitter.com/93FCOKKYqR

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) October 25, 2019