Φοβερή ατμόσφαιρα στο «Μπομπονέρα» και καθυστέρηση 15 λεπτών για τα χαρτάκια (vids)

Στον πρώτο ημιτελικό η Ρίβερ επιβλήθηκε με 2-0 της Μπόκα αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Copa Libertadores. Οι «χεϊνέζες» υποδέχθηκαν τους... εκατομμυριούχους και το «Μπομπονέρα» ήταν όσο καυτό μας έχει συνηθίσει να είναι σε τέτοια ματς. Μάλιστα οι φίλοι της Μπόκα πέταξαν τόσα χαρτάκια μέσα σε σημείο να καθυστερήσει η έναρξη του αγώνα για 15 λεπτά.

SCENES at La Bombonera for the second leg of the Copa Libertadores semifinal Superclasico

(via @PlanetaBoca)pic.twitter.com/c9ypqgcKNC

— Planet Fútbol (@si_soccer) October 23, 2019