Ανακοινώθηκε από την Αλ Ουάχντα ο Χιμένεθ

Τον νέο προπονητικό σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο Μανόλο Χιμένεθ. Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, που οδήγησε την Ένωση στην κατάκτηση του τίτλου έπειτα από 24 χρόνια το 2018, ανακοινώθηκε από την Αλ Ουάχντα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Χιμένεθ υπέγραψε συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν με τον σύλλογο του Άμπου Ντάμπι και θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο της ομάδας στο σαββατιάτικο εντός έδρας ματς με την Αλ Νασρ.

Ο Ανδαλουσιάνος κόουτς για δεύτερη φορά στην προπονητική του καριέρα επιλέγει να δουλέψει σε σύλλογο της Μέσης Ανατολής, έχοντας περάσει και από την Αλ Ραγιάν του Κατάρ την περίοδο 2013-2015.

Al Wahda FC company signs with the Spanish manager Manuel Jimenez for a single season, wishing him the success with the team. #WHDFC pic.twitter.com/PB0gVGDLgJ

— ALWAHDA FC - INTERNATIONAL (@ALWAHDA_INT) October 17, 2019