Μανέ: «Χόρευε» στο φιλικό με τη Βραζιλία (vids)

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός της Λίβερπουλ, παρά το γεγονός πως επρόκειτο για ένα φιλικό ματς και θα μπορούσε να ρίξει ρυθμούς ώστε να κάνει και συντήρηση δυνάμεων για την επιστροφή του στο Μέρσεϊσαϊντ, συνέχισε με... τσίτα τα γκάζια.

Αρκετές φορές που πήρε τη μπάλα από την αριστερή πλευρά έβαλε το κεφάλι κάτω κι άρχισε τις γνωστές του κούρσες, από μια τέτοια κέρδισε το πέναλτι όταν τον γκρέμισαν στην περιοχή οι Μαρκίνιος και Ντάνι Άλβες, ενώ, πρόσθεσε κι άλλα «θύματα» στη λίστα του στο ματς...

1-1 now. Sadio Mane sprints past Dani Alves and Marquinhos, and was eventually fouled in the box. Famara Diedhiou converts the penalty. pic.twitter.com/slc2bALCIo

