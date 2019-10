Ο Νεϊμάρ συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με την Βραζιλία!

Ιστορικό ήταν το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Σενεγάλη για τον Νεϊμάρ. Ο επιθετικός της Παρί, που έχει επιστρέψει για τα καλά μετά τα συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών, έπαιξε σε ολόκληρο το φιλικό και συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με την Σελεσάο.

Μπορεί να μην σκόραρε στην ισοπαλία με 1-1, αλλά σε αυτά τα 100 παιχνίδια μετράει 61 γκολ και 41 ασίστ, ενώ με αυτόν στην ενδεκάδα η Βραζιλία έχει κερδίσει τα 70 από αυτά! Ο Νεϊμάρ, φυσικά, προλαβαίνει να σπάσει πολλά ρεκόρ, καθώς είναι ο 3ος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής, ενώ έχοντας σκοράρει σε 46 ματς βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας.

Neymar's numbers after 100 caps are next level pic.twitter.com/SgAugEYo0V

— B/R Football (@brfootball) October 10, 2019