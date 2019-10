Φυσικά, δεν είχαν υπολογίσει ο ένας τη θέση του άλλου από τη στιγμή που κοιτούσαν τη μπάλα.

Ωστόσο, υπολόγισαν μαζί την τροχιά και τη θέση που θα έπρεπε να πάρουν, έχοντας ακριβώς την ίδια έμπνευση για να γυρίσουν το κορμί τους και να κάνουν το ανάποδο ψαλίδι!

Και ιδού το τρομερά θεαματικό αποτέλεσμα...

This double bicycle kick goal from the Thai League is one of the most stunning goals you'll see all season.pic.twitter.com/OGkNkTsQmS

— Football HQ (@FootbaII_HQ) October 4, 2019