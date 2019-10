Όσοι επέβαιναν στη συγκεκριμένη πτήση σίγουρα θα μαγεύτηκαν από το θέαμα που αντίκρισαν από το έδαφος, αφού, τα πυροτεχνήματα από το «Μονουμεντάλ» λίγο πριν την έναρξη του superclasico ανάμεσα στη Ρίβερ και τη Μπόκα «φώτισαν» τη νύχτα.

Οι πιλότοι του αεροσκάφους μόλις αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, φρόντισαν να το αποτυπώσουν σε βίντεο, το οποίο φυσικά είδε το φως της δημοσιότητας...

View from an airplane landing in Buenos Aires as River Plate and Boca players entered the stadium last night. pic.twitter.com/diHC8xG1iv

