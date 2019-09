Μετέφεραν τραυματία ποδοσφαιριστή στο... πορτ-παγκάζ αυτοκινήτου! (vid)

Μπρέσια - Γιουβέντους με ακόμα καλύτερες αποδόσεις και άμεσες αναλήψεις*. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Στο παιχνίδι της Oriente Petrolero απέναντι στην Guabira, σημειώθηκε σοβαρότατος τραυματισμός ποδοσφαιριστή, τον οποίο όμως δεν μπορούσε να μεταφέρει στο νοσοκομείο το ασθενοφόρο.

Ο λόγος, ήταν πως... δεν μπορούσε να εντοπιστεί ο οδηγός του ασθενοφόρου κι έτσι, έβαλαν όλοι μαζί τον παίκτη με το φορείο έξω από το γήπεδο και τον τοποθέτησαν σε αυτοκίνητο.

Λόγω του κατάγματος στον αστράγαλο, δεν μπορούσε να μαζευτεί ή να σηκωθεί από το φορείο κι έτσι το έβαλαν... στο πορτ-παγκάζ ρίχνοντας τα πίσω καθίσματα, ενώ, η πίσω πόρτα έμεινε ανοιχτή, αφού δεν γινόταν να χωρέσει αλλιώς!

A Bolivian player was taken to hospital in the boot of a taxi after fracturing his ankle.

Nobody could find the driver of an ambulance that was pitchside. pic.twitter.com/gfyb5yrJht

— ESPN FC (@ESPNFC) September 24, 2019