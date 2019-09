Ο Βραζιλιάνος φουλ μπακ, ο ποδοσφαιριστής με τους περισσότερους τίτλους παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, ο άνθρωπος που δηλώνει ο πιο... ελεύθερος παίκτης που μπορεί να εντοπίσει κανείς στο άθλημα, απέρριψε σοβαρές προτάσεις προτού τελικά επαναπατριστεί για χάρη της Σάο Πάουλο.

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο The Player's Tribune, οι Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους τον είχαν προσεγγίσει και είχαν κάνει τις προσφορές τους για να τον εντάξουν ξανά στο ρόστερ τους έπειτα από τις επιτυχημένες θητείες που είχε και στις δύο στο παρελθόν.

«Ήθελα σταθερότητα στις συμμετοχές μου και να παίζω κανονικά μέχρι του Μουντιάλ του 2022 και αυτό μπορούσε να μου το προσφέρει μονάχα η Σάο Πάουλο» είπε ο Ντάνι Άλβες, που έχει δηλώσει ότι: «Πάντοτε ήμουν... ελεύθερη μεταγραφή. Εγώ αποφάσιζα που θα παίξω και πότε θ' αποχωρήσω από μια ομάδα».

"I had the chance to go back to Juventus or Barça” But @DaniAlvesD2 decided to go and play for @SaoPauloFC instead.

— Players' Tribune Global (@TPT_Global) September 12, 2019