Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ λίγο έλειψε να τραυματιστεί στο πρόσωπο από τον τρόπο με τον οποίο προσγειώθηκε στις διαφημιστικές πινακίδες από τη φόρα που είχε και την απώθηση που δέχθηκε από τον Σάντσες, στη φιλική ισοπαλία (2-2) της «σελεσάο» με την Κολομβία.

Ευτυχώς για εκείνον δεν έπαθε κάτι κακό...

Δείτε το βίντεο:

May love hit you as hard as Neymar hit the ad board... pic.twitter.com/7uuMEft15m

— Parceros United (@ParcerosUnited) September 7, 2019