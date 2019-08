Πριν λίγα χρόνια ο Αλμπέρτο Μαλεζάνι είχε γράψει ιστορία με μία από τις πιο επικές συνεντεύξεις τύπου και φαίνεται ότι ο Αντρέα Στραματσόνι ζήλεψε λίγη από τη δόξα του συμπατριώτη του. Ο Ιταλός τεχνικός τα έβαλε με τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα της ομάδας του από την Μασίν Σάζι με 1-0 για το πρωτάθλημα στο Ιράν! Απολαύστε τον.

When an Italian coaches in Iranian league. pic.twitter.com/FHSvfgg5DW

— Mehryar (@Mehryar10) August 23, 2019