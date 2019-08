Η σεζόν 2019-20 έχει αρχίσει και η FIFA καλεί τους... ψηφοφόρους να αποφασίσουν ποιο ήταν το καλύτερο γκολ του 2018-19. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε τις φετινές υποψηφιότητες, οι οποίες είναι οι εξής...

Ματέους Κούνια (Λεβερκούζεν - ΛΕΙΨΙΑ)

Χουάν Φερνάντο Κιντέρο (ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ - Ρασίνγκ Κλουμπ)

Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (Τορόντο - Λ.Α. ΓΚΑΛΑΞΙ)

Λιονέλ Μέσι (Μπέτις - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ)

Αχάρα Εντσούτ (ΚΑΜΕΡΟΥΝ - Νέα Ζηλανδία)

Φάμπιο Κουαλιαρέλα (ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ - Νάπολι)

Έιμι Ροντρίγκες (ΓΙΟΥΤΑ ΡΟΓΙΑΛΣ - Σκάι Μπλου)

Μπίλι Σίμπσον (Σιόν Σουίφτς - ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ)

Αντρος Τάουνσεντ (Μάντσεστερ Σίτι - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ)

Ντανοέλ Ζόρι (ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - Φερεντσβάρος)

OFFICIAL: @FIFAcom have released the nominees for the Puskas Award: pic.twitter.com/WJTykyeWsA

— 433 (@official433) August 19, 2019