Ο Μέλο άφησε σχεδόν αναίσθητο αντίπαλο και... διαμαρτυρόταν για την κόκκινη! (vid)

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός, δεν ηρεμεί με τίποτα... Το σκληρό παιχνίδι και οι αποβολές είναι το κύριο χαρακτηριστικό του και το έδειξε και στο ματς της Κυριακής στο Σάο Πάουλο κόντρα στη Μπαΐα.

Πήρε φόρα, πήδηξε για κεφαλιά απλώνοντας τον αγκώνα του, ισοπέδωσε τον αντίπαλό του αφήνοντάς τον σχεδόν λιπόθυμο στο χορτάρι και... παραπονέθηκε στον ρέφερι για την κόκκινη κάρτα!

É a hora do STJD mostrar que REALMENTE serve para alguma coisa. Essa AGRESSÃO do Felipe Melo não pode passar batida. E mais: os jogadores deveriam se unir em solidariedade ao atleta do Bahia e EXIGIR uma punição ao palmeirense pic.twitter.com/pQu0Zz9Nyf

— Alexandre Ernst (@Alexandre_Ernst) August 11, 2019