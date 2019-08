Με τις ΗΠΑ ν' αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με την οπλοκατοχή και τα περιστατικά με δολοφονίες που συχνά – πυκνά κάνουν τον γύρο του κόσμου, ο Μπεντόγια έδειξε ότι η δική του ανοχή τελείωσε...

Σκόραρε, έτρεξε στο κόρνερ πήρε το μικρόφωνο που βρισκόταν εκεί και φώναξε: «Κογκρέσο, κάντε κάτι τώρα! Βάλτε τέλος στη βία των όπλων! Πάμε!».

Alejandro Bedoya, of the Philadelphia Union and formerly the US Men’s National Team, just yelled “DO SOMETHING ABOUT GUN VIOLENCE, CONGRESS” into a field mix at #DCvPHI in Washington D.C.

We hope they heard him and come back from recess. Sports are ALWAYS political. https://t.co/0bof0Kq9UY

