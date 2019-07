Ο Σουηδός σούπερ σταρ είναι αυτό ακριβώς που σχολίαζαν και οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι αντικρίζοντας όσα έκανε στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στην Los Angeles FC. Είναι μια... Ferrari απέναντι σε απλά αυτοκίνητα...

Μόλις στο 8ο λεπτό κι αφού οι Γκάλαξι είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ, ο Ζλάταν κατάφερε να περάσει τη μπάλα πάνω από τον αντίπαλό του και να κάνει αμέσως το δεξί σουτ για να ισοφαρίσει, ενώ, έφερε τούμπα το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο.

Με κεφαλιά που πήρε καμπύλη έβαλε μπροστά την ομάδα του στο 56ο λεπτό, για να πετύχει και το τρομερό γκολ με το αριστερό από απόσταση στο 70' και να φροντίσει ώστε οι Γκάλαξι να εξασφαλίσουν τη νίκη.

Δείτε το σόου του Ζλάταν:

WHO ELSE.@Ibra_official's header gives #LAGalaxy the lead! pic.twitter.com/tz8802P1q5

— LA Galaxy (@LAGalaxy) July 20, 2019