Επίσημα στη Shanghai Shenhua ο Ελ Σαραουΐ! (vid)

Ο 26χρονος εξτρέμ μετακομίζει στην Κίνα και στη νέα του ομάδα θα βρει και τον Μάρκο Αρναούτοβιτς, τον οποίο πούλησε η Γουέστ Χαμ για 25 εκατομμύρια!

Η Ρόμα, έλαβε 18 εκατ.ευρώ για να παραχωρήσει τον Ελ Σαραουΐ στους Κινέζους, με τον παίκτη να υπογράφει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και να έχει μισθό 15 εκατομμύρια ετησίως (μαζί με την εφορία).

Στα 3,5 χρόνια της παρουσίας του στους «τζιαλορόσι», ο Ελ Σαραουΐ είχε 139 συμμετοχές, 40 γκολ και 26 ασίστ.

Stephan El Shaarawy has today completed a move to Shanghai Shenhua.

Thank you for your service, Stephan, and good luck for the future! #ASRoma pic.twitter.com/phfLNWVhaE

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 8, 2019