Ο Σαλάχ ξαναπήρε την Αίγυπτο απ' το χέρι (vid)

Ο «Φαραώ», έχει ήδη στείλει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του στους «16» του Κόπα Άφρικα και στο τελευταίο ματς της φάσης των ομίλων βρήκε πάλι δίχτυα με εξαιρετικό τρόπο.

Εκτελώντας φάουλ μερικά μέτρα έξω από την αντίπαλη περιοχή στο 36ο λεπτό, ο Σαλάχ άνοιξε το σκορ και έδειξε το δρόμο για τη νίκη, την οποία ολοκλήρωσε ο Ελ Μοχαμαντί στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Nice free kick from Salah. Strikes it really well for his second goal of #AFCON2019 pic.twitter.com/fnm2fK95bM

— James Nalton (@JDNalton) June 30, 2019