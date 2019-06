Επίσημο του Λουτσέσκου στην Αλ Χιλάλ (vid)

Η Αλ Χιλάλ, όπως αναμενόταν, ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ρουμάνου πρώην τεχνικού του ΠΑΟΚ με ένα βίντεο στα social media.

Ο Λουτσέσκου αποφάσισε να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ κάνοντας χρήση του buy out που υπήρχε στο συμβόλαιό του, αποδεχόμενος την άκρως δελεαστική πρόταση που είχε στα χέρια του από τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Μόλις χθες αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη για το Βουκουρέστι και το μεσημέρι της Κυριακής η Αλ Χιλάλ ανακοίνωσε την πρόσληψή του με το βίντεο που ακολουθεί.

In 1969, a coach and son of a coach was born.. #AlHilal Răzvan Lucescu #AlHilal_Video pic.twitter.com/IFncSl8Lag

