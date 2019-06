Καταγγέλλουν τον σωσία του Μέσι για... εξαπάτηση και αποπλάνηση γυναικών! (vid)

Ο Παραστές, έχει φτάσει σε σημείο να συλληφθεί λόγω του... χαμού που γινόταν στους δρόμους όταν φορούσε τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» και ο κόσμος ήθελε να βγάλει φωτογραφία μαζί του λόγω της απίστευτης ομοιότητας με τον Μέσι.

Τώρα, όπως αναφέρει η Marca, ο Ρέζα Παραστές αντιμετωπίζει καταγγελίες από 23 διαφορετικές γυναίκες που ισχυρίζονται πως εκείνος εκμεταλλεύεται το παρουσιαστικό του για να τις ξεγελά και να πλαγιάζει μαζί τους!

Με βίντεο που ανάρτησε εκείνος στα social media, διέψευσε πως έχει προβεί σε τέτοιες ενέργειες και τόνισε: «Μην παίζετε με την ακεραιότητα και την φήμη ενός ανθρώπους...».

So i got the Messi doppelganger from Iran to do me a video and to debunk the FAKE news which i posted on my Twitter account of him being sued by 23 women for sleeping with them, pretending to be the Barcelona star. pic.twitter.com/KVJ3ep2p9G

