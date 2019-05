Ζευγάρι φανατικών οπαδών της Ρίβερ ονόμασαν το παιδί τους... Μπερναμπέου!

Η αγάπη του ζευγαριού – που έχει τρία παιδιά – για τη Ρίβερ Πλέιτ, είναι σε τέτοια επίπεδα που ήθελαν το νεότερο μέλος της οικογένειας, να το... αφιερώσουν με κάποιο τρόπο στην αγαπημένη τους ομάδα.

Έτσι, όπως αποδεικνύει και το πιστοποιητικό, το νεότερο παιδάκι τους, που είναι πλέον δύο μηνών, ονομάζεται... Μπερναμπέου Μίλο, προς τιμήν της τεράστιας επιτυχίας των «εκατομμυριούχων» στη Μαδρίτη, στο superclasico με τη Μπόκα Τζούνιορς.

Just in case they might forget the Libertadores win over Boca, some River supporters name their child 'Bernabeu Milo' [via @TyCSports] pic.twitter.com/rwMUBlbe3w

