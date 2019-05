Τι είχε συμβεί; Αρχικά ο διαιτητής μπαίνει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους κατά λάθος. Έτσι η DC United χάνει την μπάλα και η Κολόμπους στην ίδια φάση σκοράρει.

Ωστόσο, ο διαιτητής που είχε κάνει... φάουλ νωρίτερα, πηγαίνει στο VAR, εξετάζει τη φάση και τελικά αποφασίζει να ακυρώσει το γκολ.

MLS referee Ted Unkel runs into player, other team scores, then he calls the goal off because of his foul https://t.co/KBeWrhSeK6 via @DailymotionUSA

— BaGoal (@ba_goal) May 5, 2019