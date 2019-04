Εκτέλεσε αλα Πανένκα, το έχασε, του έλυσαν το συμβόλαιο και του κάνουν μήνυση (vid)

Η Independiente CG, ομάδα της 2ης κατηγορίας της Παραγουάης, αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο Copa Sudamericana, όπου έφτασε να παίζει την πρόκριση της στον 2ο γύρο, εις βάρος της Λα Εκουιδάδ, στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, ο επιθετικός Μπρέντιξ Πάρα αποφάσισε να εκτελέσει αλα Πανένκα και έγιναν τα εξής: Δεν σκόραρε, η ομάδα του αποκλείστηκε, το συμβόλαιο του λύθηκε και για... κερασάκι θα του κάνουν και μήνυση για διαφυγόντα κέρδη!

Independiente de Campo Grande player Brendix Parra has been sacked after THIS failed Panenka!

"The board of directors decided to dismiss him for the way he kicked the penalty," president Eriberto Gamarra told ABC Cardinal. pic.twitter.com/sYD6RnZTfy

