Ζλάταν σε πιτσιρικά: «Μην είσαι αγχωμένος, απόλαυσε τη στιγμή στο γήπεδο» (vid)

Ο Σουηδός σούπερ σταρ των Λ.Α. Γκάλαξι, σκόραρε γι' ακόμα μια φορά στο 2-1 επί της Houston Dynamo, τα έβαλε με το VAR πετώντας νέα ατάκα με το ιδιαίτερο, προσωπικό του στυλ και έκανε και κάτι όμορφο προς τον μικρό που τον συνόδευσε στο γήπεδο πριν από τη σέντρα.

Ο μικρός ήταν αγχωμένος, του το είπε, με τον Ιμπραΐμοβιτς να του αναφέρει: «Μην αγχώνεσαι, να απολαμβάνεις τις στιγμές... Θέλεις να κρατήσεις το λάβαρο; Απόλαυσε ό,τι συμβαίνει...».

Zlatan inspiring this young kid with a little @Ibra_official wisdom: “You have to enjoy the moment. Enjoy.” pic.twitter.com/bZBEuAjXjN

— Adam Serrano (@AdamSerrano) April 21, 2019