Βρέθηκε «σωσίας» του Κριστιάνο Ρονάλντο στο βόρειο Ιράκ! (vid)

Ο Μπιουάρ δεν το... πουλάει, αλλά γνωρίζει πως έχει κάποιες ομοιότητες με τον CR7, ευελπιστώντας η φήμη του να τον βοηθήσει ώστε να δει από κοντά τον ηγέτη της Γιουβέντους.

Παίζει ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο, εργάζεται σε οικοδομή, προέρχεται από φτωχή οικογένεια και τον σταματούν στο δρόμο για φωτογραφίες, απλά και μόνο γιατί τους θυμίζει τον Κριστιάνο...

25-year-old Biwar Abdullah is popular in northern Iraq due to his striking resemblance to Portugal’s soccer captain Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/BniRkx4Ub9

— Reuters Top News (@Reuters) April 8, 2019