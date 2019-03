Ο Μπενεντέτο πήγε να βγάλει ασίστ με τακουνιά και... τα έκανε θάλασσα (vid)

Ο Αργεντινός άσος της Μπόκα Τζούνιορς βρέθηκε στην αποστολή της «αλμπισελέστε» για το φιλικό παιχνίδι με τη Βενεζουέλα (ήττα με σκορ 3-1 για τον Μέσι και τους συμπατριώτες του) και σε ένα από από τα στιγμιότυπα που θα ήθελε να σβήσει, δοκίμασε μια τακουνιά με έμπνευση από τον Λουίς Σουάρες.

Σε αντίθεση με τον Ουρουγουανό που «σέρβιρε» γκολ στον Μέσι στο 4-1 της Μπαρτσελόνα επί της Μπέτις, ο Μπενεντέτο... τα έκανε θάλασσα.

The difference in Messi’s teammates for Argentina and Barcelona pic.twitter.com/uQYW5YBlOs

— Ryan (@LioneI10ii) March 22, 2019