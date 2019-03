Λίγες ώρες μετά τον Μέσι, το έκανε και ο Ρεϊνόσο στη Μπόκα! (vid)

Ο Ρεϊνόσο, πέτυχε το δεύτερο από τα τέσσερα γκολ της Μπόκα στην εύκολη νίκη με το τελικό 4-1 στην έδρα της Σαν Μαρτίν Τουκουμάν και μπορεί να μην πήρε ούτε χειροκρότημα, ούτε ν' αποθεώθηκε από τον κόσμο των αντιπάλων, ωστόσο, αξίζει την αναγνώριση.

Με ατομική ενέργεια και πίεση από δύο αμυντικούς, κατάφερε να βρει χώρο σπρώχνοντας τη μπάλα λίγο πιο αριστερά μέσα στην περιοχή και «κρέμασε» τον γκολκίπερ.

Δείτε το γκολ:

World: Only Messi could score a goal like that fourth against Betis.

Emanuel Reynoso: Hold my Fernet. pic.twitter.com/zTYG8xV2Ek

— Daniel Edwards (@DanEdwardsGoal) March 18, 2019