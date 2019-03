Ο Βέλγος πρώην χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σκόραρε για πρώτη φορά στις νέες... ποδοσφαιρικές του περιπέτειες και ευτύχησε να βρεθεί στην πορεία ενός κακού σουτ από συμπαίκτη του, για να γυρίσει το σώμα του και να πλασάρει σωστά από κανονική θέση, πετυχαίνοντας έτσι το πρώτο του γκολ στην Άπω Ανατολή.

Former red Marouane Fellaini scoring his first goal for Shandong Luneng Taishan F.C. over in China. pic.twitter.com/ADcxZ1bU2e

