Κινδύνευσαν οπαδοί στην Αυστραλία όταν έπεσε μπροστινό κομμάτι εξέδρας σε πανηγυρισμούς! (vid)

Στο ματς του Leichhardt Oval, η Sydney FC έφτασε στη νίκη σκοράροντας στο ξεκίνημα και... κυριολεκτικά στην εκπνοή της αναμέτρησης, ωστόσο, το φινάλε λίγο έλειψε να γίνει τραγικό...

Ο Ντέβλιν σκόραρε στο 94', έτρεξε στους οπαδούς, έπεσε στις αγκαλιές τους και το κιγκλίδωμα της εξέδρας έπεσε με αποτέλεσμα να πέσει μπροστά το πλήθος.

Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε (απαράδεκτοι οι παίκτες που σηκώθηκαν κι έφυγαν ενώ υπήρχαν άτομα πεσμένα στο έδαφος) και στο σφύριγμα της λήξης πανηγύρισαν πάλι όλοι μαζί.

Celebrations in The Cove after Devlin sealed the points for @SydneyFC!

Fortunately everyone is okay pic.twitter.com/gYNhhM0DMk

— FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) March 1, 2019