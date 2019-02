Αγόρασαν και κινεζική ομάδα τα αφεντικά της Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Τα αφεντικά της Μάντσεστερ Σίτι, πρόσθεσαν... στη συλλογή τους και την Sichuan Jiuniu FC από το κινεζικό ποδόσφαιρο, έχοντας ήδη μια ομάδα από την Άπω Ανατολή και συγκεκριμένα την Ιαπωνία, αφού τους ανήκει και η Γιοκοχάμα Μαρίνος.

Πέρα από τους «πολίτες», υπό τη σκέπη της εταιρείας City Football Group βρίσκονται οι New York City FC, Melbourne City, Χιρόνα και Club Atletico Torque.

Manchester City

New York City

Melbourne City

Girona

Yokohama F. Marinos

Club Atletico Torque

Chinese League Two team Sichuan Jiuniu FC have become the seventh member of the City Football Group pic.twitter.com/IMWiuBDrjS

— Omnisport (@OmnisportNews) February 20, 2019