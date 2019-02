Ο Μπανκς άφησε κληρονομιά την «απόκρουση του αιώνα» στην κεφαλιά του Πελέ (vid)

Στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ που διεξήχθη το 1970 στο Μεξικό, μόλις τέσσερα χρόνια μετά τον θρίαμβο – τον μοναδικό σε επίπεδο ανδρών μέχρι και σήμερα – της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του οποίου είχε αναλάβει τη διεξαγωγή, ο Γκόρντον Μπανκς έκανε το ... αδιανόητο.

Σε κεφαλιά του Πελέ που μάλιστα έσκασε στο έδαφος και φαινόταν να έχει σίγουρη πορεία προς τ' αντίπαλα δίχτυα, πέταξε το κορμί του προς τα δεξιά και κατάφερε να βγάλει τη μπάλα, παραχωρώντας κόρνερ, σε μια από τις πιο επικές στιγμές στην ιστορία όλων των Μουντιάλ!

«Μια φορά Πρωταθλητής, για πάντα Πρωταθλητής» έγραψε ο επίσημος λογαριασμός του FIFA World Cup στα social media ποστάροντας εκείνη τη στιγμή, λίγο μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Μπανκς...

Once a champion, always a champion

We are deeply sorry to hear of the death of @England World Cup winner @thegordonbanks.

He was one of the game's greatest goalkeepers, a provider of stunning World Cup memories & a gentleman.

Our thoughts are with his family & friends. pic.twitter.com/tsD4c71Ixt

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 12, 2019