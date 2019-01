Oμάδα της Ινδίας... κατάφερε να πιάσει τον γρήγορο Τριάδη και τον ανακοίνωσε (pic)

Μετά τον γύρο και την χωριάτικη σαλάτα της Βίλεμ για τους Βρουσάι - Παυλίδη, έρχεται η NorthEast United FC να ανακοινώσει Έλληνα παίκτη με ιδιαίτερο τρόπο.

Η ομάδα από την Ινδία απέκτησε τον Παναγιώτη Τριάδη, που πριν λίγες μέρες ζήτησε να φύγει από τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Μάλιστα, στην ανακοίνωσή τους, οι άνθρωποι του συλλόγου γράφουν: «Είναι γρήγορος αλλά καταφέραμε να τον πιάσουμε. Ας καλωσορίσουμε το νέο μας απόκτημα, τον 26χρονο μέσο από την Ελλάδα, Παναγιώτη Τριάδη».

He's fast but we managed to catch him!

Let's welcome our newest recruit; the 26 year-old midfielder from Greece, Panagiotis Triadis! #WelcomeTriadis #StrongerTogether #8States1United pic.twitter.com/dLH7IR5vHe

— NorthEast United FC (@NEUtdFC) January 18, 2019