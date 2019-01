Άγιο είχε νεαρός ποδοσφαιριστής που είδε κεραυνό να «σκάει» μπροστά του! (vid)

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, τη στιγμή που «έσκασε» ο κεραυνός, έπεσε στο έδαφος και αμέσως έτρεξαν πάνω του οι συμπαίκτες, ο προπονητής και οι γιατροί της ομάδας του, ενώ, όσοι βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο τράπηκαν σε φυγή έπειτα από τη βροντή που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο.

Είναι τρομερό το γεγονός πως ο Ενρίκε, λίγο αργότερα σηκώθηκε μόνος του για να βρεθεί στο ασθενοφόρο και να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ μάλιστα, δεν χρειάστηκε καν να πάει στο νοσοκομείο!

Δείτε το βίντεο:

This is the horrifying moment Brazilian footballer Henrique was struck by lightning during an under-20 game in Sao Paolo ⚡️

He made a full recovery pic.twitter.com/PKnHBpqvYM

— ESPN UK (@ESPNUK) January 15, 2019