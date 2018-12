Η Ατλάντα Γιουνάιτεντ επικράτησε με 2-0 των Πόρτλαντ Τίμπερς και κατέκτησε το MLS. Οι πανηγυρισμοί μεταφέρθηκαν μαζί με την κούπα σε στριπτιτζάδικο. Μάλιστα την έβαλαν πάνω στην πίστα, δίπλα στις καλλίγραμμες κοπέλες του μαγαζιού!

This is the only way to celebrate winning the MLS cup in Atlanta @samsarmy pic.twitter.com/2PDd8dSVwa

— Barstool Sports (@barstoolsports) 11 Δεκεμβρίου 2018