Τρομερή κίνηση του Τέβες που πήγε να ηρεμήσει εισβολέα οπαδό στην προπόνηση (vid)

Ο «απάτσι» αντιλήφθηκε το περιστατικό με τον... τρελαμένο οπαδό και την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν και να τον βγάλουν εκτός αγωνιστικού χώρου, πηγαίνοντας προς το μέρος τους ώστε να... αποκαταστήσει την τάξη.

Ο οπαδός της Μπόκα αγκάλιασε σαν τρελός τους αγαπημένους του ποδοσφαιριστές, πήρε τη φανέλα του Τέβες, του έδωσε ως αντάλλαγμα το καπέλο του και αποχώρησε...

Όμορφες στιγμές ποδοσφαιρικής τρέλας...

Pitch invader?

Just let Carlos Tevez deal with it. And the #Boca forward made the fan's day #CopaLibertadores pic.twitter.com/psr4yIMUk4

— Omnisport (@OmnisportNews) November 23, 2018