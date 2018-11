O Σαλάχ ζήτησε συγνώμη σε μαθήτρια, επειδή σκόραρε στο 90' και την κράτησε μέχρι αργά (pic)

Μία νεαρή Αιγύπτια βρέθηκε στην αναμέτρηση της Παρασκευής της Αιγύπτου κόντρα στην Τυνησία. Επειδή όμως είχε την επόμενη μέρα σχολείο, ύψωσε πλακάτ, ζητώντας από τον Μοχάμεντ Σαλάχ να σκοράρει νωρίς, ώστε εκείνη να φύγει από το γήπεδο, καθώς την επομένη είχε μάθημα.

Τελικά ο επιθετικός της Λίβερπουλ χάρισε στο 90' τη νίκη (3-2) στη χώρα του, αλλά έκανε το απίθανο, απολογούμενος μέσω Twitter στην πιτσιρικά συμπατριώτισσά του: «Ειλικρινά προσπάθησα να σε αφήσω να πας σπίτι νωρίτερα και λυπάμαι που σε κράτησα εδώ μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ελπίζω αύριο ο δάσκαλός σου να καταλάβει πώς είχε η κατάσταση».

I really tried to let you go home early, and sorry to have kept you here until the last minute. I hope your teacher tomorrow understands the situation.

