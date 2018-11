Ο Σουηδός άσος στο ντεμπούτο του με τους Λος Άντζελες Γκάλαξι στο ντέρμπι με τους Λος Άντζελες FC είχε σημειώσει το παρακάτω γκολ από πολύ μακρινή απόσταση, κάνοντας... θόρυβο στην πρώτη του εμφάνιση στις ΗΠΑ και στο MLS. Δικαιωματικά εκείνο το γκολ κερδίζει το βραβείο του καλύτερου της σεζόν στο MLS, όπως ανακοινώθηκε.

Was it ever in doubt?!

The 2018 @ATT Goal of the Year belongs to @Ibra_official. pic.twitter.com/84QMLnihRb

— Major League Soccer (@MLS) 13 Νοεμβρίου 2018