Πρωταθλητής και στο USL ο Ντρογκμπά (vid)

Η ομάδα του Ιβοριανού θρύλου της Τσέλσι, έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Δυτικής Περιφέρειας του USL στους τελικούς, με το 2-1 επί της Orange County.

Ο Ντρογκμπά πήρε το τρόπαιο στα χέρια του και το γιόρτασε με τον κόσμο που στέκεται στο πλευρό της Phoenix Rising, στην οποία μάλιστα, υπάρχει ως παίκτης – ιδιοκτήτης!

If Not God who else ?!?!?

Si c’est pas Dieu c’est qui d’autre?!?? @USL Western Conference Champs @phxrisingfc

Well done to @orangecountysoccer for an amazing season and all the best in the future @phxrisingfc amazing turn up from our fans this one is for you pic.twitter.com/vr4772RRIX

— Didier Drogba (@didierdrogba) November 4, 2018