Το ντέρμπι της Φενερμπαχτσέ με την Μπεσίκτας τη Δευτέρα το βράδυ μπορεί να μην είχε νικητή (1-1), αλλά είχε την απίθανη γκολάρα του Ράιαν Μπάμπελ. Ο Ολλανδός επιθετικός των φιλοξενούμενων εξαπέλυσε πολύ σοβαρή βολίδα στο 40' για το 0-1, που χρειάζεσαι πραγματικά super slow motion για να καταλάβεις πώς πήγε η μπάλα.

Ryan Babel scored this for Besiktas last night

pic.twitter.com/t1wO30QXYd

— Football Goals (@FootbaIIGoaIs) September 25, 2018