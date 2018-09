Ο Ζλάταν βρήκε τον δάσκαλό του σε έναν μικρό ήρωα της ζωής... (pic)

Ο... Θεός των γκολ, ο μεγάλος Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, αντίκρισε έναν από εκείνους τους ήρως που σίγουρα είναι πολύ πιο σημαντικοί από αυτούς που προσφέρουν στιγμές ευτυχίας εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

Ο μικρός Σαλ, κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και μαζί με τον Σουηδό σούπερ σταρ βοηθούν πλέον στην προώθηση της καμπάνιας ScarvesUp (ψηλά τα κασκόλ) για τον μήνα πρόληψης και ενημέρωσης κατά του παιδικού καρκίνου!

Two Lions

Sal, a local cancer survivor, joined @Ibra_official to go #ScarvesUp for Pediatric Cancer Awareness month. pic.twitter.com/eN15VRca7b

