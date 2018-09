Τρομακτικό χτύπημα στο σαγόνι του τερματοφύλακα της Μπόκα Τζούνιορς (vid)

Ο Ντέντε της Κρουζέιρο πήγε με όλη τη δύναμή του να πάρει την κεφαλιά αλλά μπάλα δεν βρήκε ποτέ...

Αντ' αυτού, χτύπησε με μεγάλη δύναμη τον πορτιέρε της Μπόκα, η οποία επικράτησε 2-0, ωστόσο, πέρασε στιγμές αγωνίας βλέποντας τον Αντράντα να έχει δεχθεί ένα τόσο ισχυρό και επικίνδυνο χτύπημα.

Ο θύτης, αποβλήθηκε με τη βοήθεια του VAR, ενώ ο τερματοφύλακας θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση αφού διαγνώστηκε με κάταγμα στο σαγόνι...

The Copa Libertadores 'Ah sweet Jesus, that had to hurt' moment of the night, starring Dedé, Esteban Andrada and with the bonus track of a rather contentious VAR-assisted sending off pic.twitter.com/KQgX2jXTiZ

— Daniel Edwards (@DanEdwardsGoal) September 20, 2018