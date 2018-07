Όταν η μπάλα δεν θέλει να μπει σε μία ανεπανάληπτη ευκαιρία στις ΗΠΑ! (vid)

Η Βόρεια Καρολάινα αντιμετώπιζε την Τσάρλεστον Μπάτερι και στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων η ευκαιρία που χάνουν οι γηπεδούχοι... δεν υπάρχει! Παρά τις επίμονες προσπάθειές τους μπροστά από την εστία, η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα, προσφέροντας τη χαμένη ευκαιρία της χρονιάς!

Oh my god. North Carolina FC just gave us both the best and worst thing I've ever seen in my life... #SportsCenterNotTop10@NorthCarolinaFC @Chas_Battery @USL @SportsCenter pic.twitter.com/IirtFLgHSK

— Connor W. Paquette (@ConnorWPaquette) 8 Ιουλίου 2018