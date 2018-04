Ο Μαραντόνα παίζει μπάλα με αγοράκι με κινητικό πρόβλημα! (vid)

Ο Ντιέγο Μαραντόνα έχει τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας ουκ ολίγες φορές για αρνητικούς λόγους. Αυτή τη φορά ωστόσο ο «Θεός» συγκινεί.

Ο Άλι Τουργκανμπένκοφ, ένα αγοράκι με κινητικά προβλήματα είχε όνειρο να τον γνωρίσει από κοντά και εκείνος δεν του χάλασε χατίρι. Όχι μόνο τον συνάντησε αλλά έπαιξαν και ποδόσφαιρο μαζί χαρίζοντας στο μικρό μαγικές στιγμές που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

This is class from Diego Maradona, love it. pic.twitter.com/wQWtdYE9mT

— The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) April 26, 2018