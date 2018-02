Παίκτης πέτυχε με μπουκάλι τον διαιτητή Κλάτενμπεργκ στο κεφάλι!

Ο Κλάτενμπεργκ σφυρίζει πλέον στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και το περασμένο σαββατοκύριακο είδε ένα μπουκάλι να προσγειώνεται ξαφνικά στο κεφάλι του!

Για την ακρίβεια το πλαστικό μπουκάλι του νερού τον βρήκε ξυστά, με τον ποδοσφαιριστή που το εκσφενδόνισε κατά λάθος να ζητάει συγγνώμη από τον Άγγλο ρέφερι, ο οποίος του έβγαλε έπειτα αστειευόμενος την κίτρινη κάρτα.

Mark Clattenburg getting hit in the face with a water bottle in #SaudiArabia. There’s a couple of seconds when he does that ‘no, I’m fine, FINE’ thing when you can tell he really just wants to cry. pic.twitter.com/LtqclgcTIE

— Mark Evans (@Evs_Dubai) February 12, 2018